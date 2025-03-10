Военные и аналитики утверждают, что украинцы начали локально отвоевывать территории.

Украинские силы смогли остановить наступление России на востоке Донецкой области и начали постепенно отвоевывать небольшие территории, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

Несмотря на то, что Россия сохраняет инициативу и ежедневно осуществляет десятки атак на восточном фронте, ее войска подверглись значительному истощению. Более 15 месяцев активного наступления привели к потерям в технике и живой силе. Украинские военные, в свою очередь, используют эти обстоятельства в своих интересах.

"Российские наступательные усилия в Донецке остановились в последние месяцы из-за плохой погоды, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тому, как российские войска воюют", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

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По его словам, хотя говорить о полной стабилизации фронта еще рано, ситуация значительно улучшилась благодаря инновациям, которые Украина применяет для компенсации нехватки ресурсов.

Украинские солдаты ожидают, что российские войска перегруппируются и активизируют свои наступательные действия, особенно на фоне приостановления военной помощи США и обмена разведданными. Это может существенно повлиять на ход боевых действий.

Вопрос обмена разведданными станет одной из главных тем встречи украинских и американских чиновников на этой неделе. Это будет первая личная встреча на высоком уровне после политических разногласий между президентами Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля. Зеленский сообщил, что переговоры состоятся во вторник в Саудовской Аравии, а госсекретарь Марко Рубио будет представлять США. Также Зеленский анонсировал встречу с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом в понедельник.

Западные военные эксперты и американские официальные лица прогнозируют, что задержка в поставках техники окажет значительное влияние на ситуацию на фронте. В то же время уже сейчас ощущается нехватка разведданных, что затрудняет удары по командным пунктам, логистическим центрам и скоплениям российских войск в тылу.

Обострение ощутимо

Недостаток разведданных особенно ощутим в Курской области России, где российские и северокорейские войска активизировали наступление. Украина считает Курск стратегически важной точкой, которая может стать весомым аргументом в возможных переговорах о завершении войны. Солдаты, воюющие на передовой, подтверждают обострение ситуации.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что прекращение обмена разведданными ограничило возможности Украины в выявлении и уничтожении российских целей в Курске.

Кит Келлог, генерал армии США в отставке и специальный представитель США в Украине, признал, что это решение будет иметь "значительное" влияние на действия Украины на поле боя.

Украина предложила частичное перемирие в воздушных и морских операциях, признав, что некоторые территории могут оставаться под российской оккупацией. В то же время американские официальные лица подчеркнули, что прекращение поддержки будет продолжаться до тех пор, пока Киев не выполнит определенные требования Вашингтона.

Стратегически важный город Торецк остается местом ожесточенных боев уже восемь месяцев. Однако в последние дни украинские войска начали продвижение в районе Торецка, осуществляя локальные контратаки.

Российские силы вошли в город в августе 2024 года, когда украинские войска находились под сильным давлением на восточном фронте. Критическая нехватка войск и боеприпасов, усиленная шестимесячной задержкой американской помощи, позволила России захватить около 1600 квадратных миль украинской территории в 2024 году.

Несмотря на это, украинские войска наносят значительные потери противнику благодаря широкому использованию беспилотников, которые помогают компенсировать недостаток артиллерии.

Лейтенант Николай, офицер 5-й десантно-штурмовой бригады Украины, который воюет на передовой с 2022 года, отметил:

"Мы все еще держимся почти на том же уровне".

Россия готовится к новому наступлению - что сообщалось

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению:

"Мы должны понимать, что враг сейчас закладывает основы следующего весенне-летнего наступления на территории нашей страны. Надеяться на то, что Путин готов уступить свои амбиции, пожалуй, не стоит. Абсолютно четкая артикуляция всех руководителей Кремля не оставляет никаких сомнений".

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