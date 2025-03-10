Бойцы ВСУ взорвали укрытие оккупантов на Покровском направлении.

ВСУ провели дерзкую операцию в тылу врага на Покровском направлении. Операторы 144 центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины освободили от врагов промышленное здание и взяли в плен девять российских военных. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в течение нескольких дней операторы БПЛА давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь. Через закрепленный на дроне громкоговоритель воины ССО призвали противника сдаться.

"После отказа, группа 144 Центра зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание, где скрывались россияне, и взорвала его. Мощный взрыв убедил противника, что надо было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Вражеские военнослужащие начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться. Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них были раненые", - говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что украинские спецназовцы оказали врагам первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.

Ситуация на фронте - новости

The New York Times писал, что российские оккупанты истощились на востоке, что позволило Силам обороны остановить вражеское наступление и даже перейти к небольшим контратакам. В то же время украинские военные в комментарии изданию отмечают, что говорить о полной стабилизации на востоке пока рано.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказывал, что на Покровском направлении россияне продолжают удерживать большое преимущество в воздухе, а также активно наносят артиллерийские удары.

Но непосредственно пехоты стало меньше, соответственно и уменьшилось количество штурмов.

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