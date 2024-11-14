Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что на данном этапе попытка российского прорыва отбита.

Для врага Купянск интересен в нескольких моментах. Россияне хотят получить контроль над Лимано-Купянским плацдармом, выйти в район Оскольского водохранилища и пытаются захватить важный для них логистический железнодорожный узел. Об этом в эфире телемарафона рассказал, военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Они надеются все таки Лимано-Купянский плацдам взять под контроль. Надеются выйти в район Оскольского водохранилища - это тоже длинная водная преграда, там почти 80 км. А сам Купянск для них интересен тем, что они все таки будут пытаться параллельно с ним занять и Купянск-Узловой - это по сути узловая железнодорожная станция. С учетом того, что враг максимально привязывает всю свою логистику к железнодорожным узлам - это для них крайне важно", - акцентировал Тимочко.

Он добавил, что была разная противоречивая информация о попытке российского прорыва возле Купянска.

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"Но, на данном этапе, ситуация там урегулирована. Потому что мы знаем, все атаки отбиты. И об этом по сути заявляют все, включая россиян", - подчеркнул Тимочко.

По его словам, российские оккупанты имеют задачу вернуть под контроль украинские территории, которые ранее были освобождены Силами обороны Украины. Он отметил:

"Есть приказ Путина на то, чтобы занять все земли Украины - те территории, которые были оккупированы российскими войсками, повторно. Конечно, Купянское направление - это Харьковское направление и для врага также является таким из приоритетных. Но все же, враг будет сейчас максимально пытаться усилить свою работу непосредственно в Донецкой области. Потому что Донецкое направление для врага крайне важно не только с военной точки зрения, но и с военно-политической".

Военный обратил внимание, что в крайнюю неделю уже неоднократно наблюдается, как враг не только на Купянском направлении, пытается проводить атаки с привлечением большого количества бронетехники, в частности, БМП, МТЛБ, танки.

"Становится понятно, что они пытаются сейчас использовать то время, пока еще не полностью растаяли грунтовые дороги, пока нет бездорожья. Тот ресурс, который они до этого времени накапливали, сейчас пытаются задействовать эффективно и массированно. Раньше мы наблюдали наступления пехоты, при поддержке авиации и артиллерии. А сейчас видим, что враг пробует за счет бронегрупп", - добавил Тимочко.

Война в Украине - ситуация возле Купянска

Как писал УНИАН, 13 ноября, по сообщению Генштаба ВСУ, российские оккупанты возле Купянска предприняли попытку прорвать украинскую оборону. Отмечалось, что противник атаковал штурмовыми группами в четыре волны, а также задействовал около 15 единиц техники - танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77. При этом часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ - это является нарушением законов и правил ведения войны и военным преступлением.

Указывалось, что Силы обороны остановили прорыв оккупантов и уничтожили вражескую технику.

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