Общая тенденция заключается в более масштабных и регулярных атаках беспилотников РФ.

Россия увеличила интенсивность своих атак беспилотников дальнего радиуса действия на украинские города примерно на 44% за неделю после победы избранного президента Дональда Трампа на выборах, показывает анализ ABC News.

Отмечается, что победа Трампа на выборах, подтвержденная в ранние часы 6 ноября, совпала с ростом использования Москвой ударных беспилотников иранского производства Shahed для бомбардировки украинских целей по всей стране.

За неделю после победы Трампа Россия запустила 641 ударный беспилотник на Украину, согласно ежедневным данным, опубликованным Военно-воздушными силами Украины, - в среднем более 91 беспилотника в день.

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Тем не менее, общая тенденция заключается в более масштабных и регулярных атаках беспилотников, пишет издание.

"В ближайшие несколько месяцев до 20 января мы ожидаем значительного увеличения числа запусков в сторону Украины", - рассказал бывший офицер Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, количество атак российских беспилотников в последние месяцы неуклонно растет. В августе было 818 запусков, в сентябре - 1410, а в октябре - 2072, сказал он. Ступак предположил, что намерение Москвы - нанести Украине как можно больший ущерб до смены администрации США.

Отмечается, что рост числа дальних атак России идет параллельно с возросшей интенсивностью наземных атак, при этом на востоке Украины, в западной Курской области России идут тяжелые бои, а украинские командиры готовятся к ожидаемому наступлению на юге Запорожской области.

"У обеих сторон есть двухмесячное окно для маневра, прежде чем Трамп вернется в Белый дом, пообещав во время кампании закончить войну "за 24 часа", заставив Киев и Москву сесть за стол переговоров", - сказано в материале.

Россия повышает ставки, "потому что они хотят поставить Украину в максимально сложную ситуацию до инаугурации Трампа", - заявив Олег Игнатов, старший аналитик по России аналитического центра International Crisis Group. Он добавил:

"Для России хорошо быть максимально сильной. События на местах имеют свою собственную логику, выходящую за рамки чисто политической".

Ожидается, что Украина захочет продолжить собственные дальние удары, используя свой быстроразвивающийся и дальнобойный арсенал беспилотников.

"Украина будет продолжать наносить такие удары так долго, как это возможно. Прежде всего, Украина заинтересована в уничтожении огромных складов боеприпасов, нефтеперерабатывающих заводов и объектов", - заявил Ступак.

Атаки РФ на Украину

После массированных атак дронами Россия, похоже, взяла определенную оперативную паузу, сообщил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

По его словам, этой ночью российские дроны почти не терроризировали юг Украины. По его мнению, это может быть связано дефицитом дронов в РФ, в частности, из Ирана, ведь Россия скорее всего еще не вышла на достаточный уровень собственного производства.

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