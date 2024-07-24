За одну атаку по украинским позициям врагом может быть сброшено 20 и более КАБов.

На Покровском направлении врагу удается понемногу продвигаться из-за бросания в бой большого количества пехоты и благодаря мощным ударам управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сказал военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" под псевдонимом "Жених" в эфире телемарафона. Он отметил, что на Покровском направлении оккупантам удается медленно продвигаться за счет того, что они не учитывают потери. "Враг вообще не учитывает потери. Они могут себе позволить положить в день роту на узком отрезке и на следующий день на штурм пойдет еще одна рота", - подчеркнул военный Сил обороны.

По его словам, в последнее время наблюдается невероятная интенсивность использования врагом управляемых авиационных бомб (КАБ). "За атаку может упасть около 20 и даже больше КАБов на очень малый отрезок фронта. Это чрезвычайно мощное оружие, которое уничтожает укрытия до основания. К сожалению, противопоставить этому у нас нечего. Может исправить ситуацию хорошее ПВО, которое будет сбивать вражеские самолеты", - подчеркнул он. При этом добавил, что соответственно украинская пехота не имеет физической возможности нормально закрепляться на местах, потому что цели посадки уничтожаются КАБами.

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Боец под псевдонимом "Жених" рассказал, что враг задействует резервы. "Встречаются там совершенно разные пехотинцы - и довольно нормально экипированные, и даже те, кто почти без оружия и они носят просто какие-то вещи. Скорее всего, это просто "сборная солянка", - добавил он. По его словам, речь идет о применении большого количества подготовленных и не подготовленных оккупантов одновременно и это "пока эффективно, к сожалению".

Война в Украине: новости

По данным Генштаба ВСУ за прошедшые сутки было зафиксировано 152 боевых столкновения по всему фронту, из них на Покровском направлении украинскими защитниками была отражена 41 атака оккупантов. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности 54 КАБа), совершил 4443 обстрела, 120 из них - с использованием реактивных систем залпового огня.

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