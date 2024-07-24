За прошедшие сутки, 23 июля, было зафиксировано 152 боевых столкновения. Только на Покровском направлении украинскими защитниками была отражена 41 атака российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности 54 КАБа), совершил 4443 обстрела, 120 из них – с использованием реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.
В то же время за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артиллерийские системы, три склада, два средства противовоздушной обороны и два пункта управления российских оккупантов: "На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск", – отметили в ГШ.
На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у шести различных населенных пунктов. "Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где, при поддержке авиации, провел четыре атаки", – говорится в сводке.
В то же время на Лиманском направлении ВСУ отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское. На Северском направлении Силами обороны было отражено девять атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.
"На Краматорском направлении украинские воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки", – говорится в сообщении.
Кроме того, на Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия он сосредотачивал недалеко от населенных пунктов Северное и Железное, где провел почти 80% от всех боестолкновений. Также противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка, активно бомбил город Торецк.
"На Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций", – отмечается в сводке.
В то же время на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск: "На Времовском направлении оккупанты совершили неудачный штурм наших позиций у Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного. На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки", – сообщили в Генштабе.
Кроме того, на Приднепровском направлении успеха не имели три атаки россиян на левобережье реки Днепр.
Последние новости с фронта
Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе проинформировали, что общие боевые по тери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 570 тыс. 120 (+1140 за сутки) человек.
Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 302 (+14) единицы танков, 16 тыс. 13 (+13) боевых бронированных машин, 15 тыс. 759 (+65) артиллерийских систем и 1 тыс. 125 реактивных систем залпового огня.