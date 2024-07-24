На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, здесь произошло 13 боевых столкновений.

За прошедшие сутки, 23 июля, было зафиксировано 152 боевых столкновения. Только на Покровском направлении украинскими защитниками была отражена 41 атака российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности 54 КАБа), совершил 4443 обстрела, 120 из них – с использованием реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

В то же время за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артиллерийские системы, три склада, два средства противовоздушной обороны и два пункта управления российских оккупантов: "На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск", – отметили в ГШ.

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На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у шести различных населенных пунктов. "Акцентировал свои действия враг на Синьковке, где, при поддержке авиации, провел четыре атаки", – говорится в сводке.

В то же время на Лиманском направлении ВСУ отбили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское. На Северском направлении Силами обороны было отражено девять атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

"На Краматорском направлении украинские воины остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Васюковки, Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ивановского, Ступочек, Белой горы и Андреевки", – говорится в сообщении.

Кроме того, на Торецком направлении враг совершил 18 атак. Усилия он сосредотачивал недалеко от населенных пунктов Северное и Железное, где провел почти 80% от всех боестолкновений. Также противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка, активно бомбил город Торецк.

"На Покровском направлении нашими защитниками отражена 41 атака в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая, Уманское и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций", – отмечается в сводке.

В то же время на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск: "На Времовском направлении оккупанты совершили неудачный штурм наших позиций у Константиновки. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного. На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки", – сообщили в Генштабе.

Кроме того, на Приднепровском направлении успеха не имели три атаки россиян на левобережье реки Днепр.

Последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе проинформировали, что общие боевые по тери российских оккупантов за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 570 тыс. 120 (+1140 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 302 (+14) единицы танков, 16 тыс. 13 (+13) боевых бронированных машин, 15 тыс. 759 (+65) артиллерийских систем и 1 тыс. 125 реактивных систем залпового огня.

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