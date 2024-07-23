БПЛА с нестандартной сборкой может преодолеть десятки километров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко показал видео, на котором крупным планом запечатлен барражирующий боеприпас ZALA Lancet Х-51 – российские оккупанты его еще больше усиливают пластитом, чтобы нанести больше вреда украинцам.

По словам аналитика, данный БПЛА с нестандартной сборкой оккупанты запускают по тыловым регионам Украины, он может преодолеть десятки километров и причинить существенный вред.

"Ланцет" изделие Х-51 крупным планом. Именно этот тип "Ланцетов" способен, в зависимости от условий, преодолевать расстояния в 50-70 км и представляет собой угрозу для тыловой зоны. Стоит отметить, что у этих ББ так же непривычная компоновка. Помимо базовой БЧ (боевой части – УНИАН), очень часто, в его хвостовой части кустарно размещают пластит, для усиления взрывного и поражающего эффекта", — рассказал эксперт.

Видео дня

В то же время он отмечает положительный момент – в настоящее время в РФ эти беспилотники не сходят с конвейера массовым "тиражом".

"Пока одно радует - массового производства данного типа ББ россияне так и не смогли наладить", — отметил Коваленко.

Российские БПЛА

Согласно открытым источникам, ZALA Lancet (БПЛА Ланцет, Изделие 51/52) — беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн "Калашников"). Впервые представлен в июне 2019 года во время военной выставки "Армия-2019" (Москва).

Предназначен для поражения наземной техники, других целей на переднем крае и в ближнем тылу. Его используют для ударных и разведывательных задач. Может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями. Имеет оптико-электронное наведение, а также блок телевизионного наведения, что позволяет управлять боеприпасом на конечном этапе полета.

Особенностью БПЛА является то, что его модули наведения сменные и могут меняться под задачу. Не использует спутниковую навигацию. Имеет защиту от лазерного оружия. Как утверждает изготовитель, дрон малозаметен для радаров ПВО из-за своих малых размеров и преимущественного использования в конструкции композитных материалов.

Утверждается, что "Ланцет" может на короткое время разгоняться до 300 км/ч, чтобы настичь дрон противника.

Стоимость одного такого БПЛА составляет около $35 тыс.

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