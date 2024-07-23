По словам аналитика, именно там оккупанты хранили вооружение, которое было ранее в Крыму.

Российские оккупанты допускают ошибки, считая, что повредили ракетную программу Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы уже воспринимаем как должное, что возможно не дроны, а собственно дальнобойное ракетное вооружение бьет по территории РФ. Почему говорю о дальнобойных ракетах? Потому что оккупационная администрация РФ заявляет, что поражено машинное отделение большого парома длиной корпуса более 100 метров, которое может перевозить железнодорожные вагоны. Машинное отделение на таком судне - это слишком большой сегмент, чтобы его можно было подбить даже несколькими беспилотниками. Выглядит так, что туда прилетела ракета", - считает аналитик.

Также Киричевский рассказал, почему для поражения выбрали именно паромную переправу "Крым-Кавказ".

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"Пока россияне не ввели в действие Крымский мост, то именно на паромной переправе лежала полная милитаризация Крымского полуострова. Сейчас россияне военную логистику и логистику перевозки взрывоопасных материалов переложили на эти паромы", - объяснил военный эксперт.

Он отметил, что российские оккупанты тоже могут иметь стратегические уязвимости.

"Когда в декабре 2023 года россияне били ракетами по нашему военно-промышленному комплексу, то надеялись, что сделали все, чтобы подобных ударов по их объектам не было, но они просчитались. Думаю, что вскоре Генштаб официально подтвердит, насколько сильно россияне просчитались, думая, что повредили нам ракетную программу. Пусть ошибаются и дальше", - подчеркнул Киричевский.

Атака на паром "Кавказ" - что известно

Ранее аналитики Defense Express предположили, что Силы обороны могли поразить паром "Конро Трейдер" во время атаки на порт "Кавказ", ведь такие суда уже были атакованы ранее.

"Это были "Конро Трейдер" и "Авангард", единственные два железнодорожных парома, которые работают на переправе через Керченский пролив. Первый получил повреждения борта, второй, как изначально было известно, палубы, хотя на фото был заметен крен судна, что говорило о его частичном затоплении", - рассказали эксперты.

Уже вечером, 23 июля, Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили паром оккупантов в порту "Кавказ". Группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".

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