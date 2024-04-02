В течение трех суток враг пытался прорвать украинскую оборону, используя танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты.

Под Авдеевкой российские оккупанты пытались с помощью механизированных атак прорвать оборону украинских сил, но попытка масштабного вражеского наступления превратилась в позорную операцию по утилизации современной российской техники.

Подробностями отражения российского натиска в эфире телемарафона поделился представитель службы связей с общественностью 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Сергей Окишев.

"В течение последних нескольких суток состоялась пожалуй самая массированная попытка прорвать оборону на конкретно взятом участке фронта. Для прорыва нашей обороны враги использовали танки, в частности, современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Но, сичеславские десантники дали мощный отпор врагу. Так широкомасштабное наступление превратилось в позорную операцию по утилизации современной российской техники", - акцентировал Окишев.

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Военный отметил, что бои с противником были жестокие, ведь российские оккупанты значительно преобладали в живой силе. "Наши ребята невероятными усилиями все же отбили наступление, сожгли немало единиц вражеской техники. Хочется отметить, что среди нее были танки Т-90, стоимость которых за одну единицу сегодня достигает примерно 4,5 млн. долларов", - подчеркнул Окишев.

Враг атаковал в течение трех суток. "Так, 29 марта на наши позиции пытались зайти 36 танков и 11 БМП. Сичеславцы уничтожили 15 танков, среди которых один Т-90 и восемь БМП. 30 марта россияне атаковали четырьмя танками и двумя БМП, три танка уничтожены, а также обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и три БМП, которые в полном составе были выведены из строя. Уничтожено три танка, один из которых Т-90", - рассказал военный.

Он отметил, что все танки и БМП противника были уничтожены с помощью противотанковых средств и огнем бронегрупп, экипажи которых били прямой наводкой по противнику.

Танковый штурм россиян под Авдеевкой: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны, 30 марта под Авдеевкой ВСУ отбили крупнейшую механизированную атаку российских войск на фронте с октября прошлого года. Украинскую оборону пытались прорвать 36 танков и еще 12 БМП. Аналитики, ссылаясь на геолоцированные изображения уничтоженной российской техники вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки), отмечают, что вероятно было уничтожено 12 российских танков и 8 БМП.

В материалах издания Forbes отмечается, что под Авдеевкой российские войска осуществили один из крупнейших танковых штурмов за всю историю текущей войны, но ВСУ не только успешно отбили натиск, но и нанесли россиянам сокрушительное поражение.

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