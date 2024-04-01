Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны установить жесткую оборону - с помощью комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

Россия под Авдеевкой осуществила одну из крупнейших танковых атак за всю историю войны, но ВСУ не только ее успешно отбили, но и нанесли врагу сокрушительное поражение - россияне потеряли треть своих танков, пишет Forbes.

Так, Россия атаковала с помощью 36 танков и 12 боевых машин БМП вдоль дороги от оккупированного Россией Тоненького до свободного села Уманское. Украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 машин - и сильно ударила по ней. Как отметил OSINT-аналитик Kriegsforscher, уничтожено 12 танков и восемь БМП.

"Каким образом 25-я бригада уничтожила эту рекордно большую российскую танковую колонну, не совсем понятно из визуальных свидетельств последствий боя. Но об этом не трудно догадаться. Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее точным артиллерийским обстрелом", - пишет издание.

Видео дня

При этом даже если россияне действительно получили хоть какие-то преимущества ценой этих 20 машин, то выигрыш был скромным. На следующий день после штурма Центр оборонных стратегий описал бои вокруг Тоненького как "позиционные", то есть ни одна сторона не продвинулась в значительной степени.

Как отмечает издание, такое масштабное нападение РФ подчеркивает две противоречивые тенденции. В частности, если еще за несколько недель до субботнего штурма российские полки и бригады в основном разворачивали пешеходную пехоту для наступления к западу от Авдеевки, то в последние дни все изменилось, и враг на этом направлении возобновил применение бронетехники.

"То, что украинцы могли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую силу, свидетельствует о другой тенденции. Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны установить жесткую оборону - часто с помощью комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников", - пишет Forbes.

Отмечается, что такая тактика была порождена дефицитом боеприпасов, что побудило Украину массово расширить производство беспилотников FPV. Если раньше украинская артиллерийская батарея могла выпустить 10 снарядов, чтобы разгромить российскую штурмовую группу, то теперь она выпускает только пять снарядов - и координируется с ближайшими операторами FPV, чтобы добить россиян, отмечает издание.

"Ожидайте, что эта тактика продолжит формировать поле боя, даже когда в Украину прибудут свежие боеприпасы. В ближайшие недели и месяцы украинцы, вероятно, будут продолжать оборону от российских штурмовых групп, в основном координируя свои гаубицы и беспилотники. Только сейчас артиллерии может быть больше, чем было в последние месяцы", - пишет Forbes.

Потери России

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов, и после этого общие потери противника выросли до 442 880 захватчиков. РФ также потеряла еще немало техники и вооружения - в частности, 20 танков, 17 боевых бронированных машин, одно средство противовоздушной обороны, 32 артиллерийские системы. При этом количество уничтоженных российских танков вплотную приблизилось к 7 тысячам единиц.

Как отмечал военный эксперт Александр Коваленко, производство новых танков в России сегодня почти отсутствует. То, чем в основном занимаются российские танковые заводы - это расконсервация и модернизация машин, произведенных в прошлые десятилетия.

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