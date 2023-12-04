По словам Петра Кузика, если сейчас демобилизовать бойцов, воюющих два года, а на их место поставить новеньких малоопытных военных, это повлечет большую трагедию.

Демобилизация в Украине в ближайшее время не произойдет. Такое мнение в эфире телемарафона высказал командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Петр Кузик.

По его словам, людей нужно заменять, но на подготовленных, профессиональных бойцов, которые научились выживать в реальных боях. При этом процесс демобилизации должен быть взвешенным, разумным и поэтапным.

В то же время, по мнению комбата, украинцы не должны воспринимать боевую службу как договор в цивилизованном мире, ведь Россия ведет войну на уничтожение нашего народа, а не действует в рамках цивилизационных договоренностей.

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"Можно понять членов семей бойцов. Поверьте, я сам с первого дня не видел ни детей, ни семью. Очень истощился. Знаю состояние пехотного подразделения. Это очень тяжелая работа. Однако, война это не стандартные условия какого-то договора или ситуации. Война - это даже не форс-мажор. Это то, что выходит за рамки человеческих отношений. ... По состоянию на сегодня у нас нет тех, кто мог бы заменить. Потому что с первых дней, возможно, были ошибки в аспекте подготовки замены кадров", - отметил Кузик.

Он считает, что если сейчас демобилизовать бойцов, воюющих два года, а на их место поставить новеньких малоопытных военных, это повлечет большую трагедию.

"Здесь надо комплексно подходить. Однозначно людей нужно заменять, но на подготовленных, профессиональных бойцов, которые научились в реальных боях выживать. Вот ценные кадры, самое ценное золото. Процесс демобилизации должен быть реально разумным и взвешенным", - резюмировал военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

В декабре 2023 года в Украине могут изменить правила мобилизации и демобилизации военнослужащих. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, в правительстве разрабатывают решение проблем с мобилизацией, и в декабре могут, в частности, расширить полномочия ТЦК, отменить отсрочки от службы для военнообязанных, получающих второе или третье высшее образование, изменить порядок прохождения медкомиссии для ограниченно пригодных лиц и демобилизовать военнослужащих, которые служат более двух лет.

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