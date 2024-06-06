На каждое действие противника украинские защитники имеют противодействие.

Командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш оценил способ, которым россияне на фронте пытаются противодействовать украинским дронам, в частности, важные позиции враг защищает стрелками с дробовиками, а технику РЭБами.

"Достаточно эффективный способ. Так как они используют патроны, условно, с картечью. То есть, они стреляют не так прицельно по беспилотному авиационному комплексу, как в принципе по месту, в котором он примерно есть. Конечно, территория сбития беспилотных авиационных комплексов увеличивается", - отметил Отченаш в эфире телемарафона.

По его словам, на каждое действие врага есть противодействие. Украинские защитники стараются не подвергать свои беспилотные авиационные комплексы сбиванию и определенным образом сбрасывают на позиции противника "условные мины".

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"Тем не менее, опыт показал, что дробовики, как бы это интересно не звучало, действительно дают очень хороший эффект. Они могут уничтожать на подлете и FPV-дроны, и коптеры беспилотных авиационных комплексов типа Mavic", - добавил он.

Военный отметил, что почти вся российская техника и танки используют системы радиоэлектронной борьбы.

"Здесь важно, что мы можем менять диапазоны работы беспилотных авиационных комплексов. Поэтому не всегда их системы РЭБ работают. То есть, каждая сторона в этой войне чрезвычайно быстро учится и ищет какие-то методы, как обойти защиту или противодействовать той или иной стороне", - констатировал он.

Также командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" рассказал, действительно ли украинским силам на фронте удалось достичь преимущества в беспилотниках и средствах РЭБ, на что жалуются российские военкоры.

По его словам, за два года ситуация с беспилотными авиационными системами достаточно улучшилась, особенно в плане количества FPV, коптеров и прочего. Кроме того, изменились диапазоны полетов FPV-дронов, поэтому они стали более альтернативными и полезными для боевых действий.

"Мы используем дроны значительно эффективнее и лучше по двум простым причинам. Первое, потому что у нас их не так много, соответственно мы ценим количество дронов которое есть и приобретаем опыт как пилоты. Второе, метафизические и идейные составляющие играют свою роль, потому что мы понимаем, что мы защищаем свой край", - акцентировал Отченаш.

Относительно средств радиоэлектронной борьбы, то это более сложный вопрос, потому что радиоэлектронная борьба у россиян на достаточно высоком уровне.

"Скорее всего дошел уровень до того, что и они ничего не могут противопоставить нам, потому что наши РЭБы работают на высоком уровне. И нам достаточно трудно находить какие-то методы для того, чтобы эффективно работать именно коптерами типа Mavic, Autel. Действительно, работа очень усложняется и для них, и для нас. Если они пишут, что у нас значительно лучше ситуация с РЭБ и беспилотными авиационными комплексами, то надеюсь эта ситуация будет развиваться и врагу будет с каждым день все труднее", - резюмировал военный.

Как россияне борются с нашими дронами

Россияне на фронте пытаются противодействовать нашествию украинских FPV-дронов с помощью дробовиков. Издание Forbes написало, что украинские Силы обороны ежемесячно бросают на российские позиции примерно 100 тысяч FPV-дронов. При этом российские системы ПВО не справляются с защитой, РЭБы против беспилотников работают не очень хорошо, поэтому российские военные используют для обороны дробовики, стреляющие картечью.

Институт изучения войны (ISW) в своей аналитической заметке сообщал, что ряд российских милитаристских блогеров жалуется на преимущество Украины на фронте в беспилотниках и средствах РЭБ. Вражеские военкоры говорят, что, прежде всего, ВСУ имеют значительное численное преимущество в беспилотниках с возможностью наблюдения за объектом с высоты птичьего полета, а также что Украина благодаря специализированным и централизованным подразделениям беспилотников в составе существующих сухопутных подразделений, лучше интегрировала возможности разведывательных и ударных беспилотников в базовые тактические маневры.

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