Российские захватчики используют украинские прифронтовые города как цели для обучения операторов дронов.

Харьков и другие прифронтовые города стали чаще подвергаться атакам дронами со стороны россиян, потому что захватчики разворачивают тренировочные базы ближе к территории Украины, чтобы обучать операторов дронов бить по гражданским объектам. Об этом заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиасистем "Ахиллес" Олесь Маляревич сказал в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Компоненты БпЛА развиваются очень активно и у нас, и у врага. И то, что в Харьков долетают дроны, не только в Харьков, но и во многие гражданские города, потому что оккупанты начали размещать свои учебные базы ближе к территории Украины, ближе к городам для того, чтобы они отрабатывали, потому что работать по военным целям гораздо труднее, чем по гражданским", - отметил Маляревич.

Он добавил, что прилеты новых дронов в прифронтовых городах происходят, потому что российские "пилоты учатся летать".

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Как сообщал УНИАН, ночью и утром 1 февраля российские захватчики запустили по Украине 165 ракет и дронов. Значительная часть ракет не достигла целей из-за противодействия Сил обороны, но были и попадания.

Также сообщалось, что 4 февраля Россия ударила баллистикой по центру Изюма, в результате чего погибли пять человек, еще 38 человек получили ранения, среди них есть дети.

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