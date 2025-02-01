Отмечается, что значительная часть ракет не достигла целей из-за противодействия Сил обороны, но есть и попадания.

Ночью и утром 1 февраля российские захватчики запустили по Украине 165 различных средств поражения - десятки ракет различных типов и более 120 различных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В ночь на 1 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов", - сказано в сообщении.

В частности, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника:

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7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - из оккупированного Крыма и Воронежской области);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (из оккупированного Крыма и захваченных части Донецкой области);

8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (запуск из Воронежской области);

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (районы пусков - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также мыс Чауда в оккупированном Крыму).

При этом, по предварительным данным, сбито 56 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны).

Кроме того, часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной.

"Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны - не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", - сказано в сводке.

Обновлено. В первоначальном отчете ВС ВСУ также указывалось, что россияне ударили по украине 4 крылатыми ракетами "Калибр" с носителей в Черном море. Однако позже данную информацию убрали, отметив, что соответствующих пусков не было.

Массированный удар России по Украине 1 февраля

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время утренней ракетной атаки россияне ударили ракетой по многоэтажному дому в Полтаве, есть погибшие и раненые. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж. По последним данным, количество погибших в Полтаве возросло до 7 человек, количество раненых - до 14.

В Харькове в результате российской атаки один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух человек унесла эта российская атака в Сумской области.

Вечером, 31 января, российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Известно, что в центре города поврежден элитный отель "Бристоль" на улице Итальянской - одно из самых старинных зданий Одессы.

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