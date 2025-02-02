Под завалами остаются люди, их не могут достать из-за действий россиян.

Во время спасательной операции в Судже Курской области, где авиация РФ разбомбила школу-интернат с людьми, россияне повторно ударили сначала авиабомбой, а потом запустили FPV-дроны на оптоволокне. Об этом рассказал пресс-офицер временно военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский в эфире Киев24.

Военный подчеркнул цинизм России:

"Бомба упала рядом с интернатом. Это было в тот момент, когда мы только вывели людей… И, к счастью, больше никто не пострадал".

Но, как он добавил, было ясно, что бомба была направлена именно на то, чтобы уничтожить этих людей.

По его словам, после восстановления работ по поиску пострадавших РФ запустила FPV-дроны на оптоволокне.

"FPV-дроны, как орехи, постоянно падали во двор интерната, тем самым мешая нам завезти технику для разбора завалов", - отметил спикер.

По его словам, на данный момент под завалами остаются люди:

"Не всех смогли достать по той причине, что мы не можем вручную поднять бетонные панели… Погибли четыре человека. Один человек в тяжелом состоянии под завалами. И я думаю, если в ближайшее время его не удастся достать оттуда… жертв будет пять".

Удар России по интернату в Судже - что сообщалось

Напомним, вечером 1 февраля стало известно, что Россия нанесла удар по школе-интернату в Судже, где находились 95 человек - местные жители, в том числе женщины и дети.

"Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан", - отметили в Генштабе ВСУ.

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