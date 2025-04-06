Роман Власенко говорит, что села там полностью разрушены, а людей нет.

Ситуацию возле Покровска в Донецкой области, где населенные пункты полностью разрушены, а людей нет, 11-кратный чемпион мира по кикбоксингу, военный 110-й отдельной механизированной бригады Роман Власенко с Черниговщины называет адом. В интервью Украинскому радио он рассказал о том, какие опасности подстерегают украинских бойцов на передовой, в частности тех, которые служат в подразделениях РЭБ.

"Здесь все села просто разрушены. Здесь, конечно, ад. В Воскресенке мы были - никого нет. Комар - тоже людей нет. Мирное - нет. Там русские идут посадку за посадкой, и оно так быстро все делается. Очень трудно сдерживать врага и сверхусилия ребята прилагают", - описал службу воин.

Он рассказал, что служит в роте РЭБ, и главная его задача - борьба с вражескими БПЛА. Говорит "защищаем небо над нашими посадками, нашей пехотой".

Видео дня

Особенно опасный вид вражеских дронов - те, что на оптоволокне, рассказал боец.

"Это такие нити, по которым передается сигнал. Они видят этот сигнал через эту нить. Это уже не частота. Сигнал - на частоту наложена информация. И получится, что частоты мы перекрываем, но бывает такой момент, что оно уже на "нитке". Там или быстро надо ехать, или прятаться, или, или, или, или. Вот так и воюем. Ну что делать, хочется это забыть как страшный сон, и жить дальше", - отметил он.

По его словам, часто приходится выполнять тяжелую работу, и из-за возможных обстрелов ее надо успеть закончить очень быстро. В этом помогает хорошая физическая подготовка.

"Бывало, что много надо нести вещей. Чтобы позицию выставить, надо час. И целый кузов вещей приезжает на позиции. Плюс миномет может работать по тебе. Надо быстро из кузова все выбрасывать, в посадку заносить. Это целый процесс. И надо физподготовка очень сильная. Особенно, когда сворачиваешь позиции, когда, допустим, русские подходят за километр к тебе. Плюс пехота стреляет", - пояснил военный.

Он добавил, что имеет уже три контузии. Говорит, хоть они и легкие, без прямых пуль и осколков, но все равно "достаточно ощутимы".

"Я уже очень хочу, конечно, вернуться домой. Хочу в Черниговскую какую-то бригаду, конечно, перевестись, чтобы быть на своей земле, как говорится, служить возле своих, как говорится, границ", - отметил Власенко.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по словам эксперта Алексея Гетьмана, на сегодня линия фронта в Украине фактически стабилизирована. "Наши продвижения, или продвижения россиян, они могут быть на любом участке. Но они считаются километрами. Конечно, это наши территории. Но если посмотреть на линию фронта, то она фактически стабилизирована. Это позитив. Ведь мы много говорили, что для того, чтобы начинать наши наступательные действия - в первую очередь надо стабилизировать линию фронта и не давать врагу продвинуться", - сказал Гетьман.

Также, по информации британской разведки, продвижение российских оккупационных сил в Украине значительно замедлилось, а "территориальные завоевания" сократились в первом квартале 2025 года. Согласно ее данным, в марте 2025 года российские войска захватили около 143 кв. км украинской территории, тогда как в ноябре 2024-го РФ оккупировала более 700 кв. км.

Вас также могут заинтересовать новости: