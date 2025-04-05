Эксперт объяснил, для чего Россия уничтожает мосты на собственной территории.

На сегодня линия фронта в Украине фактически стабилизирована. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Мы видим, что наши продвижения, или продвижения россиян - они могут быть на любом участке. Но они считаются километрами. Конечно, это наши территории. Но если посмотреть на линию фронта, то она фактически стабилизирована. Это позитив. Ведь мы много говорили, что для того, чтобы начинать наши наступательные действия - в первую очередь надо стабилизировать линию фронта и не давать врагу продвинуться", - сказал Гетьман.

Он также объяснил, почему в последнее время появляется все больше информации о том, что Россия уничтожает мосты на собственной территории недалеко от границы с Украиной.

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"Для них политически крайне опасно, когда наши войска находится на территории РФ, делают там определенные плацдармы, санитарную зону. Как это было на Курщине и как это может быть на Брянщине или Белгородщине. Поэтому и уничтожают. Фортификации они там не строили такие, как линию Суровикина. Чтобы приостановить наши войска. Поэтому для того, чтобы прекратить наши продвижения - они начинают разрушать собственные мосты и плотины", - добавил Гетман.

Ситуация на фронте: важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что Россия готовится к новому массированному наступлению на территории Украины. По его мнению, наступать по всей линии фронта у россиян нет сил. Впрочем, они могут начать "прощупывать" украинскую оборону уже в апреле.

Тем временем Владимир Зеленский накануне заявил, что Силы обороны продолжают сдерживать на Курщине более 60 тысяч российских военных. Президент также подтвердил, что Силы обороны Украины удерживают территорию РФ не только в Курской области.

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