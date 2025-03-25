Россия возобновила штурмы под Покровском, как в начале активной фазы, - военный

Вражеские штурмы и попытки закрепиться на украинских позициях продолжаются с высокой интенсивностью.

Российская армия снова активизировалась на Покровском направлении и вернулась к тактике жестких штурмов, как в начале активной фазы наступательной кампании.

Об этом заявил начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль в эфире канала "КИЕВ24". По его словам, россияне пытаются штурмовать украинские позиции под прикрытием дронов.

"Враг активизировался. Он начал чаще штурмовать, как в начале активной фазы на Покровском направлении - снова группа за группой. Начали больше использовать FPV-дроны с артиллерией. Они могут очень плотно обстреливать наши позиции артиллерией. Сразу работают параллельно FPV-дроны, а за ними идет пехота. Очень трудно сдерживать врага таким наплывом", - сказал Коваль.

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Оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону ВСУ. Бойцы обнаруживают врага и уничтожают. Впрочем, вражеские штурмы и попытки закрепиться на украинских позициях продолжаются.

Ситуация возле Покровска - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце 2024 года россияне достигли пригородов города Покровск и там они столкнулись с "настоящей стеной украинских беспилотников". В конце февраля российское наступление на Покровск продолжало затягиваться.

В то же время, ВСУ перешли к определенным контратакам. Силы обороны даже понемногу начали освобождать некоторые населенные пункты.

В "Хортице" заявили, что российские оккупационные войска возобновляют попытки по улучшению положения у Покровска в Донецкой области.

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