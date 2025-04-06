Согласно данным разведки, в марте 2025 года российские войска захватили около 143 квадратных километров украинской территории.

Продвижение российских оккупационных сил в Украине значительно замедлилось, а "территориальные завоевания" сократились в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила разведывательная служба Министерства обороны Великобритании в соцсети Х.

Согласно данным разведки, в марте 2025 года российские войска захватили около 143 квадратных километров украинской территории. В ноябре 2024 года РФ оккупировала более 700 кв. км. С тех пор темпы российского продвижения снижаются от месяца к месяцу. Основное продвижение войск РФ в марте 2025 года приходилось на Донецкую область, уточняет британская разведка.

"России не удалось улучшить свою оперативную позицию. Украинские войска также проводили тактические контратаки, отвоевав часть территории вокруг Покровска", - отметили в отчете.

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В разведке Британии утверждают, что интенсивность наземных атак РФ уменьшалась в течение большей части марта:

"В конце месяца атаки РФ начали расти, но это не привело к большим темпам продвижения".

Война в Украине - ситуация на фронте

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что сегодня линия фронта в Украине фактически стабилизирована. Он также объяснил, почему в последнее время появляется все больше информации о том, что Россия уничтожает мосты на собственной территории недалеко от границы с Украиной.

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