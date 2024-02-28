Эксперт подсчитал, что среди потерь могут быть 100 тыс. тяжело раненых, которые уже не вернутся к военной службе.

По подсчетам экспертов, общие потери украинцев на войне составляют около 250 тыс. человек.

Об этом заявил президент американского аналитического фонда "Потомак", военный эксперт и экс-советник Маргарет Тэтчер Филипп Карбер в интервью Голосу Америки.

"Я разговаривал с одним командиром, и он говорит: у меня есть взвод. Обычно бригада имеет 27 взводов, у него осталось около 17. А во взводе, как правило, около 30 солдат. Он говорит: я убиваю по 10 россиян на каждого парня в день. Но даже так за 30 дней мой взвод прекращает свое существование, за 30 дней я убил 300 русских, но потерял весь взвод. Большинство командиров не пойдут на такую крайнюю меру, и не позволят уничтожить весь взвод, его вытащат и проведут ротацию. Но это дает нам определенное представление. А когда вы убиваете только двух россиян за каждого украинца, это вообще не жизнеспособно", - пояснил он.

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Вместе с канадским генерал-лейтенантом в отставке Тревором Кадье, Карбер представил свой отчет для НАТО о потерях украинцев.

"По нашим подсчетам - они не окончательные, но очень вероятные - общие потери украинцев составляют около 250 тыс.", - заявил он.

Из них, по словам Карбера, около 50 тыс. убитых и пропавших без вести, из которых часть может быть в плену, 100 тыс. тяжело раненых, которые уже не вернутся к военной службе и еще 100 тыс. тех, кто выздоравливает от полученных травм и могут вернуться в армию.

Потери Украины в войне

Президент Владимир Зеленский впервые публично раскрыл потери Сил обороны Украины за два года полномасштабной войны против РФ. Он отметил, что с 24 февраля 2022 года по сегодня на войне погибла 31 тыс. военнослужащих.

Все остальные цифры, которые называют пророссийские силы в мире и Кремль - ложь, подчеркнул президент. Он добавил, что это очень большие потери для Украины. Потери россиян - 180 тыс. Еще до 500 тыс. россиян получили ранения. Количество пропавших без вести президент не назвал.

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