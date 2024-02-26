Также он высказался о новом законопроекте о мобилизации.

Ветеран Вооруженных сил Украины и адвокат Маси Найем считает, что украинцы сейчас находятся на грани потери государства. Так он ответил на вопрос, стоит ли мобилизовать в ряды армии только мотивированных мужчин, поскольку немотивированные могут быть обузой.

"Эти угрозы настолько реальны, что, условно говоря, май месяц, для меня не кажется украинским, если определенные вещи сейчас не произойдут. Совершенно очевидно может случиться, что в мае вам надо будет планировать жить в другой стране, если вы патриот, потому что жить с "русней" вы не сможете", - сказал он в интервью Deutsche Welle.

Комментируя новый законопроект о мобилизации, Найем отметил, что этот документ не является справедливым, не соответствует нормам Конституции и требует доработки. По его мнению, проблемой будет давление относительно срочности его принятия.

"Но, уважаемые, вам никто не запрещал начать думать об этом раньше - в 2023 году. Было же очевидно, что ребята истощаются. Вы об этом знали? Знали", - добавил он, отметив, что существует несправедливость в мобилизации в городах и селах.

Предложения ограничить права уклонистов Найем назвал "попыткой потушить пожар". Он считает, что такие средства не дадут необходимого эффекта, а лишь увеличат коррупцию. "Я уверен, что это в меньшей степени из-за страха умереть. Я думаю, что это в основном из-за того, что у него (уклониста) нет определенности, поскольку государство ее не дает, а что произойдет с его семьей, когда он умрет, а с ним что произойдет, если он получит ранение. Ветеранской политики в государстве вообще нет", - добавил он.

В то же время ветеран добавил, что презирает людей, которые говорят, что не должны воевать, поскольку "их на это не учили".

Также его спросили, нормальным ли является срок службы в 36 месяцев. Найем ответил, что это может считаться нормальным только при условии ротации, поскольку все 36 месяцев на фронте человек не выдержит.

Новый законопроект о мобилизации: что известно

Как писал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за новый законопроект о мобилизации.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что этот документ нарушает нормы Конституции, однако потом сказал, что замечания урегулируют и призвал проголосовать за него.

Сегодня стало известно, что к этому законопроекту от нардепов поступило более четырех тысяч поправок.

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