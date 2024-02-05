"Магура" отметил, что линия соприкосновения время от времени передвигается на 100 м, однако это не является существенным.

ВСУ на Авдеевском направлении отбивают атаки российских оккупантов, которые пытаются захватить стратегический объект - местный химический завод.

Об этом рассказал спикер 47-й бригады Дмитрий Лазуткин с позывным "Магура", передает Эспрессо. В живой силе они имеют возможность пополняться, с техникой - хуже, потому что фактически техника, которая приближается даже к линии боевого столкновения уничтожается, там БМП, как такое такси подвозит их пехоту. Часто бывает так, что это такси в один конец...", - рассказал военный.

"Магура" отметил, что линия соприкосновения время от времени передвигается на 100 м, однако это не является существенным.

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"Но к этому надо относиться внимательно и понимать, что в дальнейшем они не оставят попыток оставить Авдеевку и перерезать эту логистику. Им через Степове, через Бердичи не удалось это сделать, не удалось зайти на Авдеевский химический завод, потому что их там отбили, уничтожили", - сказал начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура".

Лазуткин подчеркнул, что потери врага в живой силе в десять раз выше них в ВСУ, а по технике еще больше: "Они ищут возможности и мы видим и на востоке Авдеевки пытаются прорваться, и с севера охватить большей клешней. Пока нельзя сказать, что это эффективно, потому что с 10 октября 2023 года держится Авдеевка, оборона продолжается и остается достаточно эффективной".

Ситуация на Авдеевском направлении

На Авдеевском участке фронта соотношение сил составляет 1 к 20. Российские войска имеют огромное преимущество, но несмотря на это враг несет рекордные потери.

Пока враг не перерезал трассу на Орловку, есть смысл удерживать Авдеевку, однако в случае выхода из города, Украина почти ничего не потеряет.

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