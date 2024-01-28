В Авдеевке, как и на других участках фронта, существенно ощущается нехватка снарядов, говорит Дикий.

Соотношение сил на Авдеевском участке фронта сейчас составляет 1 к 20. Несмотря на такое преимущество, российские оккупационные войска несут рекордные потери.

"На одного нашего защитника – 20 орков. Идут именно на мясные штурмы, в "бахмутском" стиле. Соотношение потерь превзошло все рекорды этой войны. Если в Бахмуте было соотношение потерь где-то 1:7–1:8 в нашу пользу, то в Авдеевке еще в декабре было 1:10, сейчас – 1:12. За каждого нашего защитника ложится 12 орков. В этом смысле, как это ни страшно говорить, бои за Авдеевку для нас однозначно являются выгодными. Там перемалывается очень значительное количество россиян", – объяснил в эфире Апостроф TV военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Он добавил, что украинские защитники выполняют "фантастически тяжелую работу", но делают это эффективно, о чем свидетельствуют вражеские потери.

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"Но вспомним, что соотношение сил на участке – 1:20. За каждого погибшего нашего ложится 12 орков, но 8 проходят дальше", – подчеркнул Дикий.

Одна из причин этого – дефицит снарядов. Однако такая ситуация наблюдается по всему фронту, поскольку снаряды "не завезло не наше командование, а, к сожалению, не завезли союзники", пояснил ветеран АТО. По словам Дикого, в Авдеевке ситуация уже довольно критическая – не хватает и снарядов, и 122-мм мин.

"Таким образом, даже это соотношение 1:12, и количество орков, которых наши кладут, – это в значительной степени именно в ближнем бою", – констатировал он.

Ситуация в районе Авдеевки

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток 27 января, на Авдеевском направлении было отбито 20 вражеских атак, тогда как по всему фронту зафиксировали 64 боевых столкновения с противником.

В районе Авдеевки оккупационные войска давят на украинские Силы обороны с воздуха, атакуют пехотой на земле и испытывают способы проникновения на позиции ВСУ через инженерные сооружения из-под земли. Об этом рассказал военный из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков. По его словам, ситуация довольно критическая, но украинские защитники держат оборону города.

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