Оккупанты увеличили применение РЭБа для препятствования работе украинских дронов.

Ситуация на Авдеевском направлении крайне напряженная, враг применяет технику и очень большое количество беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сказал офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона. Он отметил, что ситуация очень горячая. "Она всегда была горячей, но последние несколько суток очень горячо", - добавил Цехоцкий.

По его словам, российские оккупанты начали использовать технику. Он добавил, что враг близко не может подойти к украинским позициям, но подвозит пехоту уже на БМП и пытается пройти к украинским позициям, но их наши Силы обороны уничтожают. "И танки использовали. За эти сутки было два штурма с помощью БМП – одну мы сожгли дотла, в том числе нашими FPV-дронами, а вторую - повредили. Технику, которая подвозит БК уничтожаем как только видим", - рассказал Цехоцкий.

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По его словам, ситуация крайне напряженная. При этом добавил, что враг использует очень большое количество беспилотных летающих аппаратов их различной модификаций. "Также использует большое количество РЭБ - их количество увеличилось, они препятствуют работе наших БПЛА очень активно", - рассказал офицер 59-й бригады.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "24 каналу" отметил, что оккупанты в Авдеевке продолжают прибегать к "мясным штурмам", бросая в бой все новые резервы, чтобы захватить город. По его словам, украинские воины перемалывают резервы россиян, поэтому держать Авдеевку сейчас выгодно. При этом отметил, что соотношение потерь в Авдеевке сейчас один к 12.

Дикий подчеркнул, что украинским воинам очень тяжело. В то же время, сказал ветеран АТО, на судьбу Авдеевки может повлиять ситуация со снарядным голодом в Украине. Если бы не нехватка снарядов, то, уверен он, держать Авдеевку можно было бы месяцами.

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