Журналист уверен, что многие украинцы не хотят, чтобы часть территорий Украины осталась под контролем РФ.

Чем дольше продолжается полномасштабная война РФ против Украины, тем реже в заголовки различных СМИ попадают истории о том, как россияне пытают украинцев с оккупированных территорий. Это может продолжиться даже в том случае, если Киев согласится на прекращение огня в следующем году, но без возвращения под свой контроль всех оккупированных территорий.

Такое мнение высказал редактор европейских комментариев Тони Барбер в своей колонке для Financial Times.

Журналист напомнил, что в ноябре в Украину вернули тело мэра оккупированного Россией города Днепрорудное Евгения Матвеева. Оккупанты пытали его в плену и официально не объявили причину смерти.

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Также в сентябре в российском плену погибла 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина, добавил Барбер. Журналист подчеркнул, что она смело освещала условия жизни на подконтрольных России территориях Украины.

Растущая усталость от войны в Украине и желание некоторых западных правительств прекратить боевые действия могут позволить Путину сохранить фактический, хотя и не юридический, контроль над своими завоеваниями, заверил Барбер.

Журналист сравнил дальнейшую судьбу оккупированных территорий с западной Украиной и странами Балтии, которые были захвачены Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны и включены в состав СССР.

Барбер напомнил слова специальной докладчицы по России в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека Марианы Кацаровой, которая говорила о том, что "сотни украинских пленных, включая гражданских лиц и военнопленных, насильственно переводят на оккупированные Россией территории Украины или депортируют в РФ, где их держат без связи с внешним миром".

Также журналист подчеркнул, что есть достоверные сообщения о военных преступлениях и нарушениях прав человека от украинских неправительственных организаций, средств массовой информации и даже от самой РФ. Например, в ноябре военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских солдат к пожизненному заключению за убийство украинской семьи из девяти человек, включая двух детей, в оккупированном городе Волноваха.

Кроме того, оккупанты занимаются похищением украинских детей, добавил Барбер. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети с оккупированных территорий Украины могут быстро получить гражданство РФ. Это привело к тому, что Международный уголовный суд выдал ордер на аресты главы Кремля и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

По данным украинского сайта "Дети войны", почти 20 000 детей с Украины были депортированы или насильственно перемещены россиянами, отметил журналист.

Он подчеркивает, что такие действия РФ на оккупированных территориях говорят о том, что страна-агрессор хочет искоренить украинскую идентичность. По его словам, для этого россияне захватывают жилье людей и не восстанавливают до тех пор, пока они не получат российские паспорта, а также русифицируют систему образования.

Помимо этого Барбер отметил, что жесткой русификации подвергся и временно окупированный Крым. Он добавил, что особенно безжалостному обращению подвергалось крымскотатарское меньшинство.

Журналист подчеркнул, что после аннексии полуострова Россией в 2014 году с него на материковую Украину переехали около 20 000 человек. Еще 10 000 человек уехали за границу в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ.

Также Барбер напомнил, как в 1944 году Сталин депортировал все крымско-татарское население с родины. Он отметил, что десятки тысяч людей погибли по пути в Центральную Азию и Сибирь. Аналогичным ужасам подверглись поляки, прибалты и другие меньшинства.

Журналист объяснил, что именно по этим причинам многие украинцы, а также жители Центральной и Восточной Европы испытывают отвращение к идее оставить Путину контроль над захваченными территориями.

Военные преступления РФ - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что россияне заменили более 35% населения оккупированного Крыма. Исполняющая обязанности постоянного представителя президента Украины в Автономной республике АР Крым Ольга Куришко добавила, что после 2022 года оккупанты реализовали принудительное перемещение жителей с недавно захваченных территорий Украины.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора Украины сообщали, как россияне расстреляли 16 бойцов ВСУ, которые сдавались в плен. Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных оккупантами на линии фронта.

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