До недавнего времени украинский президент отрицал возможность переговоров с российским диктатором и даже издал соответствующий указ.

Горячая фаза войны в Украине может закончиться до конца этого года без силового возвращения оккупированных территорий. Украина готовит ответный план, который предложат России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Если мы будем объединены и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года. План будет готов в любом случае. (...) Но план должен быть объединен с партнерами. Чтобы никто не играл в свои инициативы окончания войны. И это будет зависеть потом от партнеров, которые будут давить на Россию, чтобы Россия согласилась садиться и думать об окончании войны", - сказал он.

По мнению Зеленского, окончание войны не означает отвоевание силой всех территорий. По его словам, в этом может помочь "сила дипломатии", однако Украине все равно надо быть сильной на поле боя.

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"Желательно не отступать, желательно стоять. А еще желательно провести какие-то шаги, которые ослабят Россию. Она начнет отступать. Это просто даст вам более сильные позиции за столом переговоров. Но это не значит, что надо возвращать все территории исключительно оружием", - подчеркнул он.

При этом Зеленский не исключил возможность переговоров непосредственно и с Владимиром Путиным.

"На втором Саммите мира - если будет готов полностью план и если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны согласно уставу ООН и решения всех тех кризисов, которые они принесли - то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин, или это будет не Путин - какая разница. (...) Ну что ж, мы будем говорить с теми, кто в России все решает", - пояснил президент.

Возможность переговоров с Путиным

Как писал УНИАН, в октябре 2022 года после того, как Кремль устроил фейковый "референдум" на оккупированных территориях Украины относительно их присоединения к РФ, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности ведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

После того Зеленский неоднократно объяснял, что переговоры с Путиным не имеют смысла, поскольку российский диктатор использует переговорный процесс, чтобы выиграть время для восстановления сил и нового нападения.

Однако летом 2024 года риторика Зеленского заметно изменилась и он допустил возможность таких переговоров, в частности через посредников.

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