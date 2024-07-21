На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло семь боевых столкновений, отметил Генштаб.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и за прошедшие сутки только на Покровском направлении Вооруженные силы Украины отразили 52 штурмовых и наступательных действия российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки вражеская активность возросла почти по всему фронту - было зафиксировано 172 боевых столкновения.

"Вчера, в общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (15 ракет), 66 авиационных ударов (в частности, использовал 87 УАБ) и 715 ударов дронами-камикадзе, совершил 4574 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 128 из них - из РСЗО", - отметили в Генштабе.

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В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и девять районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Насчет ситуации на направлениях в Генштабе отметили, что на Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло семь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

"На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия возле семи различных населенных пунктов. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестового и Стельмаховки", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Лиманском направлении наши войска отразили 11 атак оккупантов неподалеку Невского, Макеевки и в сторону Лозовой. Также на Северском направлении Силами обороны отражено 11 штурмовых действий, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

"На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, Клещиевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 10 атак недалеко от населенных пунктов Пивничное, Железное и Нью-Йорк.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, там захватчики 15 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении агрессор совершил шесть штурмов позиций ВСУ неподалеку Константиновки и Старомайорского Донецкой области, а на Ореховском произошло семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки. Враг выпустил более полусотни неуправляемых авиаракет в сторону Каменского и Лобкового.

Кроме того, на Приднепровском направлении Силами обороны было отражено 11 атак врага на левобережье реки Днепр.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили село Прогресс Донецкой области. Отмечается, что за последние двое суток врагу удалось быстро переломить ход битвы за этот населенный пункт.

Как рассказали аналитики, бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля и "фактически последние три месяца удавалось относительно успешно отбивать атаки врага, хотя потери позиций периодически были".

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