Покровское направление в течение нескольких месяцев является местом, где точатся одни из самых ожесточенных боев на восточном фронте.

На фоне продвижения российских оккупационных войск в Донецкой области Украина назначила нового командующего оперативно-тактической группировки войск "Донецк". Генерала Александра Луценко на этой должности сменил генерал Александр Тарнавский.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванный источник. Отмечается, что такое решение было принято после того, как Луценко подвергся жесткой критике за неспособность остановить наступление российских войск на ключевой город – Покровск.

Покровское направление в течение нескольких месяцев является местом, где точатся одни из самых ожесточенных боев на восточном фронте, поскольку Россия пытается приблизиться к Покровску. Этот город является стратегической целью Москвы.

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"Его захват российскими войсками стал бы самым большим поражением Украины за последние месяцы и усложнил бы усилия Украины, направленные на то, чтобы сдвинуться с мертвой точки, в то время как российские войска оказывают серьезное давление на линии фронта на востоке страны", – говорится в материале.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

ВСУ отбросили оккупантов возле Песчаного на Покровском направлении. Об этом сообщил проект DeepState. На этом участке фронта между ВСУ и россиянами состоялся встречный бой – враг откатился к посадкам возле Шевченко.

Также сообщалось, что россияне вывесили триколор на здании городского совета в Курахово Донецкой области. Враг продолжает продвигать вглубь населенного пункта.

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