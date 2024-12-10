В Украине огромное количество мужчин призывного возраста избегают мобилизации, отметил Дикий.

На фронте Украина имеет большие санитарные потери и массовые случаи самовольного оставления воинской части (СОЧ). Однако потребности в снижении мобилизационного возраста нет необходимости, потому что тогда на фронте будет "детсад".

Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. В интервью "Новинарні" он отметил, что проблема СОЧ нарастает, как снежная лавина.

"И, честно говоря, у меня не поворачивается язык этих ребят осуждать, хотя формально они совершают преступление. При этом, я сейчас слышу вещи, которые не слышал не то что год назад, а даже несколько последних месяцев", – сказал Дикий.

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Со ссылкой на очевидца он рассказал, как в одной из танковых частей экипаж после очередного задания законсервировал боевую машину и в полном составе (четыре человека) ушел в СОЧ со словами: "Нас достало".

В качестве аргумента военные привели тот факт, что воюют с весны 2022 года, несколько раз горели в разных танках, но ни разу их не поменяли. И подобных фактов, по словам Дикого, много. Он добавил, что много говорится за оборонительные коммуникации, но на том же Кураховском направлении они есть, однако там не хватает людей, которые должны там воевать. В частности, вместо 30 военных, которые должны были бы находиться в определенном месте, "сидят три деда".

"Ситуация с танком – ответ умникам, которые хватаются за слова президента Украины, адресованные вовсе не нам, а нашим западным союзникам – в контексте снижения мобилизационного возраста – о том, что нам самим решать, кого призывать... Но, извините, мы-то сами должны знать, – для нас это не является отмазкой. У нас худшая ситуация после весны 2022 года, но тогда было немереное количество людей и не было, чем их вооружить. А сейчас ситуация прямо противоположная: есть минимально достаточно оружия, но некому его держать", – подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что мобилизовать 18-летних парней нет смысла. По его словам, если бы в Украине действительно служили все мужчины, которым 25+, и их не хватало бы, тогда был бы смысл говорить о снижении мобилизационного возраста. Однако Дикий предположил, что в Соединенных Штатах не понимают этого, и думают, если армии не хватает людей, то все, кто должен воевать, "кончились", поэтому и нужно брать на службу с 18 лет.

Он привел еще одну причину, по которой нет смысла снижать призывной возраст. В частности, по его словам, среднестатистический парень в 18-20 лет – подросток.

"Как бывший командир, могу сказать, что не хотел бы вести в бой мобилизованный детский сад. А потом еще иметь дело с психотравмами этого садика. Идеальный возраст – 30 лет. Это уже психологически взрослый человек в большинстве случаев, да еще и молодое здоровое тело. Потому что сейчас воюет мое поколение – 50+, даже более взрослые. Все в порядке с психологической зрелостью, с моральной ответственностью, но физически тело уже не выдерживает таких нагрузок", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что есть исключения, когда украинцы воюют с 18 лет. Более того, есть даже такие, которые "обманули закон" – пошли служить чуть раньше, и свое совершеннолетие встречали на фронте. Для таких людей, по словам Дикого, есть возможность служить по контракту.

Ситуация на фронте: РФ столкнулась с проблемой

Евгений Дикий считает, что сейчас Москва стоит перед проблемой, где брать людей для пополнения своих безумных потерь на фронте. По его мнению, у противника практически закончились люди, которые готовы умирать за деньги – попытка увеличить сумму, за которую россияне покупают человеческую жизнь, не сработала.

По словам Дикого, с 2022 года оккупантам удавалось пополнять состав своих вооруженных сил по нескольким направлениям. Первая "волна" была осенью 2022 года, тогда примерно полмиллиона мобилизованных оккупантов удерживали так называемую линию Суровикина. Также россияне привлекли к войне против Украины огромное количество заключенных и представителей "малых народов".

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