Мужчина узнал о мобилизации своего брата и понял, что не может оставаться за границей.

Дезертирам и тем, кто ушел в СЗЧ (самовольное оставление части) разрешили вернуться на службу без наказания. По крайней мере в одном случае мужчина вернулся из-за границы, чтобы воспользоваться этой возможностью. Об этом сообщает Госпогранслужба.

На днях представители Пограничной полиции Румынии сообщили украинским коллегам, что напротив участка ответственности отдела "Порубное" в сторону государственной границы с Украиной движется человек. Пограничный наряд Черновицкого пограничного отряда выдвинулся в указанном направлении и через некоторое время задержал мужчину, который в обход пунктов пропуска пересек государственную границу, зайдя из Румынии в Украину.

Задержанный оказался гражданином Украины, жителем Винницкой области. Мужчина рассказал, что является военнослужащим одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

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"В начале октября этого года он самовольно оставил место службы и незаконно пересек государственную границу. Однако впоследствии узнал, что его брат мобилизован в армию и решил вернуться, чтобы продолжить защищать страну вместе. Военнослужащий воспользовался возможностью избежать наказания за самовольное оставление воинской части и продолжить службу. С недавних пор такая возможность предусмотрена статьей 401 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ГПСУ проинформировали также, что в отношении задержанного составлены материалы об административном правонарушении, но не уточняется, по какой статье. Вероятно, речь идет именно о нарушении правил пересечения границы.

Дезертирам разрешили вернуться на службу

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СВЧ или дезертировал. 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Старший офицер отделения психологической поддержки персонала 68 отдельной егерской бригады Роман Городецкий считает, что более половины военнослужащих, самовольно оставивших часть (СЗЧ), могут вернуться в армию. По его словам, принятый Верховной Радой закон по решению проблемы СВЧ улучшит ситуацию с возвращением в армию тех военных, которые ранее ушли в СВЧ.

Кроме того, Городецкий отметил, что увеличение случаев ВЗЧ в 2024 году можно объяснить тем, что ситуация на фронте более критическая, люди очень истощены, им нужен отдых, но не все бригады могут себе это позволить.

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