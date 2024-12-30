Потери оккупантов за год с достижениями на фронте не сопоставимы.

Российские захватчики за год продвинулись лишь на 40 км на Покровском направлении и усыпали землю своими трупами. Об этом экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сообщил в эфире Радио NV.

"Продвижение на самом деле за весь год [у врага] очень незначительное. На лучшем участке, сначала Авдеевка, и соответственно дальше от оккупированной Авдеевки до Покровска - это лучшее для них направление. На этом направлении они продвинулись примерно на 40 км за год. Именно за полный год. При этом положили они где-то примерно количество двух-трех небольших европейских армий", - подчеркнул Дикий.

В то же время, по его словам, на других участках фронта успехи у оккупантов еще скромнее.

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"Создали серьезную угрозу для Купянска, к сожалению. Создали риск, что Купянск станет первым украинским городом, который может второй раз вернуться под оккупацию... но в течение этого года они даже это реализовать не смогли. Они даже один раз туда заходили. Те, что заходили - те все легли. А дальше их от города все же отодвинули", - сказал Дикий.

При этом, как отмечает аналитик, главным является то, что россияне ни на одном участке фронт не прорвали, но в течение года понемногу ползли вперед.

"Но, ни в одном месте фронт так и не посыпался. Ни в одном месте они его не прорвали", - сказал Дикий.

Также он привел пример, что за весь год был только один случай стремительного наступления, но его осуществили не оккупанты. Это было наступление украинских войск на Курщине, российская оборона тогда сыпалась. А на украинском фронте россияне ни разу такого добиться не смогли.

"За год очень тяжелых боев, за год, который им принес наибольшие потери вообще за всю эту войну... Речь идет именно о десятках тысяч с вариантом до сотни тысяч только убитыми. И за что? За 40 км на Покровском направлении? То есть, абсолютный неадекват. Абсолютное несоответствие военных достижений и тех потерь, тех жертв, которые за них понесли. Это просто несопоставимые вещи", - подчеркнул Дикий.

По мнению Дикого, фактически можно сказать, что российские захватчики "отжали некоторую очень небольшую часть нашей территории, буквально, в прямом смысле, засыпав ее трупами".

"При том, доигрались до того, что под конец года у них уже намечается безумный кризис по бронетехнике, безумный кризис по артиллерии, и хотя людей еще с запасом хватает, но их хватает с запасом на вполне понятную временную перспективу. А тем временем пополнение... практически просело, почти прекратилось. И отсюда такие, буквально можно сказать, истерические решения как например, прикупить корейское пушечное мясо", - сказал Дикий.

Он подытожил, что по итогам года достижения у россиян минимальные, а потери максимальные и не адекватны достижениям. "И состояние армии несравненно хуже, чем когда она в этот год вступала", - сказал Дикий.

Вместе с тем, как считает аналитик, россияне выигрывают войну в определенной степени за украинские мозги.

"У нас неадекват тыла. Мы весь год продолжали не пополнять нашу армию. И таким образом доигрались до того, что все же весь фронт постоянно проседает именно из-за того, что у нас физически просто не хватает людей, а мы, тем временем, ничего не делаем для того, чтобы там эти люди появились", - сказал Дикий.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, генерал, главнокомандующий ВСУ в 2014-19 годах Виктор Муженко считает, что у города Покровск большие риски оказаться в блокаде, что приведет к потере Украиной всей Донецкой области. Оккупанты планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Также сообщалось, что войска РФ изменили тактику возле Торецка и Часового Яра, начав применять бронированные машины и танки.

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