Войска РФ изменили тактику возле Торецка и Часового Яра

Они начали применять бронированные машины и танки.

Ситуация в Торецке очень сложная, бои с российскими захватническими войсками ведутся за каждый дом.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, только с начала этих суток российские оккупанты совершили 11 штурмов, некоторые из них до сих пор продолжаются:

"На самом деле здесь очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И надо понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом - и буквально на следующий день этот дом мы уже отбиваем".

Спикер отметила, что ранее войска РФ не применяли технику на этом направлении, однако теперь ее фиксируют на северной окраине Торецка, в Нелиповке. "За минувшие сутки там происходили бои с применением боевых бронированных машин, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался", - добавила Бобовникова.

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Аналогичная ситуация сложилась возле города Часов Яр, где оккупанты также обычно не используют боевые бронированные машины и танки, поскольку они не очень эффективны в городе.

"Уже несколько дней мы наблюдаем такую ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно. Не всегда. Каждый день мы имеем хороший "улов". И недавно на этом направлении был уничтожен самый новый танк российских войск Т-90М "Прорыв", - рассказала пресс-секретарь.

Ситуация на фронте

Сегодня днем в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что украинские бойцы не дали силам РФ расширить плацдарм на левобережье реки Оскол.

В Силах обороны юга говорят, что захватчики хотят захватить плацдарм на одном из островов или на правобережье Днепра. Ранее партизаны сообщали о катастрофических потерях российских сил на этом направлении.

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