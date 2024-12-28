Оккупанты планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей, отметил Муженко.

У города Покровск большие риски оказаться в блокаде, что приведет к потере Украиной всей Донецкой области. Такое мнение высказал генерал, главнокомандующий ВСУ в 2014-19 годах Виктор Муженко в интервью Радио Свобода.

"Это означает, что мы фактически Донбасс оставили россиянам", - отметил он, отвечая на вопрос о возможной блокаде Покровска.

По его мнению, на сегодняшний день перед россиянами не стоит задача именно захватить Покровск:

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"Я думаю, что стоит вопрос заблокировать Покровск. Это будет намного дешевле для них, с точки зрения и ресурсов, возможно, не ресурсов, а с точки зрения потерь своих. И сейчас они это и делают. Они обходят с юга, планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей. И даже войти в Днепропетровскую область. Это им тоже создает определенные преференции при возможных переговорах, если они состоятся".

Генерал добавил, что в случае перерезания логистики, без доставки боеприпасов, продовольствия, техники и людей Покровск "рухнет": "Это опасность".

Бои за Покровск - актуальное

Напомним, в Forbes писали, что оборону Покровска может усилить новая украинская механизированная бригада с танками Leopard 2.

Сообщалось, что Рождество в Покровске прошло в тревожной тишине. В городе осталось очень мало гражданских, в основном здесь находятся украиснкие военные.

Также указывалось, что в направлении Покровска продвигаются оккупанты из 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии.

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