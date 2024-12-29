Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ. Об этом сообщил мэр Геническа, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
"Понятно, что противник не будет штурмовать Покровск в "лоб". Враг перебрасывает резервы юго-западнее, чтобы обойти город с фланга и отрезать один из основных логистических путей города", - отметил он.
Бунятов отметил, если армия РФ выполнит эту задачу, будет пытаться войти в город, наиболее реалистичный сценарий - со стороны населенного пункта Шевченко.
"Дальше будет стандартная бойня, куча пид*рской пехоты и тараканьи штурмы, стоит только им закрепиться в 2-3 многоквартирных домах", - спрогнозировал он.
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Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово Донецкой области. Как сообщает проект DeepState, оккупанты просачиваются в город небольшими группами и пытаются закрепиться. Противник "долазит до Кураховской ТЭЦ и фиксируется там уже не впервые".
Несмотря на то, что противнику удается продвигаться на некоторых участках фронта, он несет огромные потери. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2024 года потери задействованных в наступлении россиян уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. Общие же потери врага с февраля 2022 года составляют примерно 785 тысяч оккупантов.
Как отметил генерал и военный эксперт Игорь Романенко, российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области в клещи.