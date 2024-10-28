Отмечается, что укрепления возводятся под постоянным контролем украинских военных.

Вокруг Запорожья и вдоль линий обороны в Запорожской области возводится "настоящая крепость". Такое заявление сделал спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко.

"Из соображений безопасности я не хотел бы озвучивать цифры, которые касаются возведения фортификаций. Но постоянно ведется строительство этих сооружений", – подчеркнул он в эфире Новости.LIVE.

Отмечается, что укрепления возводятся под постоянным контролем украинских военных. Они подсказывают гражданским подрядчикам, что и где строить.

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"Мы выполняем все необходимые задачи по обороне и возведению фортификационных сооружений, линий обороны вокруг Запорожья и вообще на протяжении Запорожской области. Враг не пройдет. Крепкие фортификационные сооружения, постоянная коммуникация гражданских, власти с военными. Это та синергия, которая позволит построить вокруг Запорожья и вдоль линии обороны в Запорожской области настоящую крепость", – констатировал Коваленко.

Угроза наступления РФ на Запорожье

Недавно издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что российские оккупационные войска нацелились на Запорожьеи могут начать наступление на этот город.

Бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что угроза наступления РФ в Запорожской области является реальной. Однако, по его мнению, врагу вряд ли хватит ресурсов для открытия новой линии фронта.

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