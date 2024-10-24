По данным эксперта, на юге Запорожской и Херсонской областей находится группировка в 90 тысяч российских солдат.

Риск активизации действий врага в направлении Запорожья есть, но для открытия нового участка фронта у него вряд ли хватит ресурсов. Такое мнение высказал экс-спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире "24 Канала".

"Риски активизации боевых действий на юге Украины, в частности, на юге Запорожской области - абсолютно реальны. Что происходит с силами и средствами российской армии, которые сосредоточены на юге Запорожской и Херсонской областей? Там российских военных до 90 тысяч. Я думаю, единственная причина, почему они до сих пор там активно не применяются - это определенные проблемы с логистикой", - сказал Селезнев.

По словам эксперта, оккупантам трудно возить боеприпасы через Крым, потому что не всегда стабильно работает паромная переправа через Керченский пролив, а Керченский мост может не выдержать таких масштабных нагрузок.

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Полковник ВСУ отметил, что после того как враг получил контроль над Угледаром, россияне получили возможность осуществлять логистику по железнодорожной сети на юге Донецкой области. Оккупанты получили возможность постоянно и бесперебойно поставлять вооружение и боеприпасы для своей группировки, которая действует, в частности на юге Запорожской области:

"А значит есть все шансы, что враг может значительно активизировать свои усилия. Но! И как по мне, это "но" ключевое. Есть ли у врага сейчас ресурсы для проведения именно масштабных наступательных действий или с целью захвата новых территорий юга Запорожской области, или вообще атаки на Запорожье? Я думаю, что ответ здесь имеет определенные противоречия".

Эксперт напомнил, что в начале августа 2024 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал о том, что для активных наступательных действий у врага осталось ресурсов буквально на полтора-два месяца.

"Два месяца прошли в начале октября, а враг продолжает наступать. Но имеет ли он достаточный потенциал, чтобы открыть еще один адский участок фронта, чтобы атаковать большими силами, в частности на направлении Запорожья? Здесь я имею серьезные сомнения", - заявил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что говорить о возможных масштабных боевых действиях на юге Запорожской области стоит только после того, как мы будем достоверно знать, что у оккупантов достаточно ресурсов. Это касается не только личного состава, но и материально-технических ресурсов для реализации этой задачи.

Могут ли россияне начать наступление на Запорожье

Как сообщал УНИАН, высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию The Economist, что следующей целью оккупантов может стать Запорожье. Он отметил, что Россия, возможно, уже вернула себе до половины территории, которую ВСУ захватили в Курской области.

Кроме того, майор Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас говорил о том, что оккупанты получили возможность начать наступление на Запорожье в результате успешного продвижения на Донецком направлении. Он подчеркнул, что на это намекают "конституционные законы", которые подписал президент РФ Владимир Путин.

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