Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр рассказал о "предварительном задании" оккупантов.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и в Харьковской области россияне сейчас пытаются, несмотря ни на что, выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Владимир Фокин (позывной "Фока") во время интервью Radio NV сказал, что это у противника "предварительное задание".

"А дальше, я уверен на 100%, если они выходят на Чернещину, если они выходят на Первомайское, они улучшают свое техническое положение с дальнейшим продвижением в сторону населенного пункта Боровая и будут пытаться закрепиться по левому берегу реки Оскол. Тогда это уже будет у них оперативный успех", - поделился воин.

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Россияне в мае начали активно двигаться вперед в приграничной части Харьковской области и захватить несколько населенных пунктов. Потом украинские воины смогли остановить продвижение врагов.

20 июня украинский воин с позывным "Байкал" сказал, что наши бойцы пытаются контратаковать и двигаться вперед к границе с РФ. По его словам, на Харьковщине для противников одной из приоритетных целей является село Липцы.

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