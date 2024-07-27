Спикер предположил, что Россия не успевает замещать потери.

Российские войска, столкнувшись с большими потерями во время боев в Донецкой области, не могут создать "ударный кулак" на Запорожье, заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что россияне продолжают перебрасывать войска в Запорожскую область, но уже на этой неделе наблюдалось уменьшение объемов.

Андрющенко предположил, что Россия не успевает замещать потери, и это усложняет их планы по формированию группировки для новой попытки наступления на Запорожье.

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"Они вынуждены резервы Запорожья бросать в район Торецка и Часового Яра. Все это указывает на приближение официальной усиленной мобилизации в России. Без этого они не вытягивают не просто дополнительные точки атак, но могут начать испытывать определенную нехватку ресурса на оборону", - отметил он.

Новое наступление России на Запорожье - что сообщалось

Напомним, Андрющенко заявлял, что российские войска, судя по всему, накапливают резерв для начала новой волны наступления на Запорожскую область:

"Видим, что враг снова концентрируется на Запорожской области. Причем на этот раз можно сказать, что они стягивают войска из разных регионов, и из Новоазовска, и из Донецка. Они движутся в сторону Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск. Чаще всего это направление Розовка-Пологи, Токмак. Ближе к линии фронта".

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