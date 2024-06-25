В результате атаки были уничтожены десятки вражеских дронов.

Атака Сил обороны Украины по складу дронов в Ейске - это идеальная тактика ведения войны, заявил в эфире телемарафона спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Это тот случай, когда вместо того, чтобы отбивать стрелы, которые уже летят - вы убиваете непосредственно лучника. Это всегда эффективнее, конечно. Действительно, это такая идеальная тактика применения - уничтожить до того, как враг применит. И те образцы вооружения, которые там были потеряны россиянами - а это немаленькое количество, особенно учитывая качество. "Ланцеты" - это довольно серьезное оружие", - пояснил Плетенчук.

Он также добавил, что самым главным в этом ударе является то, что Силы обороны поразили не просто склад с дронами, но и учебный центр, где готовили будущих операторов.

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"Из-за этого они будут иметь некоторые сложности с личным составом. Да, конечно, они компенсируют и потери этих дронов и людей они тоже компенсируют, это расходный материал для россиян. Но, тем не менее, этот кейс является очень показательным", - добавил Плетенчук.

Удар по складу с дронами: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 июня, дроны СБУ посетили четыре российских объекта. Среди них, в частности, был и полигон запуска "Шахедов" и учебный центр.

Впоследствии командование ВМС сообщило о последствиях атаки - были уничтожены десятки вражеских дронов, как ударных, так и разведывательных. Также, известно о погибших инструкторах и технических работниках Елабуги.

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