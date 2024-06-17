С начала суток на передовой произошло уже 89 боевых столкновений с российскими захватчиками. В частности, на Харьковском направлении продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00.
"Сейчас на Харьковском направлении продолжается три боестолкновения в районе Волчанска. Всего сегодня здесь и возле Липцев зафиксировано девять вражеских атак. По предварительной информации, оккупанты сегодня потеряли 111 человек живой силы. Также наши военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БПЛА противника", – говорится в сообщении.
Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. С начала суток там зафиксировали уже 37 боевых столкновений.
"Силы обороны Украины успешно отбили 22 штурмовых действия российских захватчиков. Еще 15 боев продолжаются. Ситуация контролируемая. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, – в настоящее время известно о 290 мертвых и раненых оккупантах. Подсчет продолжается", – отметили в Генштабе.
Кроме того, пять раз за эти сутки российские захватчики пытались атаковать позиции украинских войск на Времевском направлении. Продолжаются боевые действия вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.
Война в Украине: ситуация на фронте
Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские оккупанты "завязли" на Харьковщине и несут "бешеные потери".
По его словам, враг на севере Харьковщины проводит безуспешные действия, пытается продвинуться вперед, создать себе некий "пояс безопасности" и "буферную зону". Впрочем, Силы обороны Украины их там остановили, ситуация взята под контроль; проводятся контратакующие и наступательные операции.
Волошин также сообщил, что в восточной операционной зоне 16 июня потери оккупантов составили более 960 человек. Также уничтожены два танка и 17 бронемашин, 10 орудий и минометов, а также более 20 единиц автомобильной и специальной техники. Кроме того, украинские воины уничтожили 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами.