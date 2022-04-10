Назначение нового командующего Кремлем не будет иметь существенных результатов в войне против Украины.

Россия потерпела стратегическое поражение в войне против Украины, поэтому назначение Кремлем нового командующего вторжением не будет иметь существенных результатов.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

"Никакое назначение любого генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине. Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент Путин", — сказал Салливан.

Как сообщал УНИАН, Салливан уже предупредил, что США ожидают, что новый главнокомандующий генерал Александр Дворников будет совершать новые жестокие атаки на мирных жителей Украины.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большего того же на этом театре военных действий", — сказал Салливан.

Путин назначил нового командующего войной в Украине. Им стал 61-летний генерал армии Александр Дворников, которого из-за жестокой тактики войны прозвали "сирийским мясником".

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