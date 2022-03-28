Цели Российской Федерации до сих пор непонятны союзникам. Нет уверенности в том, что Путин остановит внимание только на Донбассе.

В США пока не видят веских причин предполагать, что Россия ограничит свое внимание Донбассом.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

"Мы имеем доказательства того, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей. А это, как вы хорошо знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, из-за этого я думаю, что Россия проводит переоценку, и они дали понять, что собираются изменить свою тактику, но подождем немного. В следующие несколько дней Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с союзниками и правительством Украины будут искать доказательств этого сдвига", - заявила Смит.

Также Смит прокомментировала, предоставит ли НАТО Украине необходимые для борьбы с Россией истребители. По ее словам, "это развивающийся разговор", но в конце концов нет.

"Мы много раз разговаривали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи (МиГ, которые предложила Польша - УНИАН), ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что предложение Польши несостоятельное... Это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение. Но сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне", - добавила она.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделение 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Он также отметил, что в субботу его администрация дала разрешение на выделение еще 200 млн долларов, или можно было осуществлять постоянные поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Раньше CNN сообщало, что США и их союзники по НАТО предоставили Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны, что позволит защитить украинское небо от русских крылатых ракет. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах советских времен: "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системах С-300 (SA-10, SA-12) и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3" (SA-14).

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