Кремль настроен на длительную войну и после выборов его уже не будет сдерживать общественное мнение.

После мартовских "выборов президента" авторитарный режим в России окончательно "зацементируется", и Кремль развернет на полную мощность свой военный потенциал, не оглядываясь на общественное мнение в самой России. Украина и мир имеют не более четырех месяцев на подготовку к этому.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем выступлении на международном форуме по безопасности в Канаде.

"Стратегические цели России являются абсолютно противоположными украинским. Это уничтожение государства Украина и поглощение украинского этноса в рамках "русского мира". Кремль не собирается отказываться от этой цели, готовится к длительной войне", – отметил он.

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По словам Данилова, Россия смогла адаптироваться к войне и западным санкциям и сейчас активно вливает средства в свой ВПК. Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось, и ее экономика постепенно переходит на военные рельсы.

"Президентские выборы в РФ 17 марта 2024 года – знаковая дата для Кремля. После очередной интронизации Путина произойдет цементирование режима, по сути руки будут развязаны. (...) Возможна тотальная мобилизация после президентских выборов 2024 года. (...) Поэтому у Украины и мирового сообщества есть 3-4 месяца для соответствующей подготовки", – отметил чиновник.

Данилов подчеркнул, что будущее России является "туманным", но в своем нынешнем "имперском виде" она представляет угрозу для соседей, Европы и мирового порядка в целом.

"Мы считаем, что наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей. Ведь распад России автоматически приведет к демонтажу путинского режима, десуверенизации РФ, а также ее денуклеаризации и демилитаризации", – подчеркнул Данилов.

Выборы президента России

Как писал УНИАН, в марте Путин планирует переназначить себя "президентом" России. Подготовка к этому фактически началась еще в начале этого года. Тогда же стало известно, что Кремль хочет нарисовать Путину не менее 77% голосов.

Одним из главных вызовов на этом пути может стать недовольство россиян бесконечной войной против Украины. Региональные власти уже получили инструкции любой ценой не разрешать проведение митингов жен мобилизованных солдат, которые добиваются возвращения мужчин с войны.

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