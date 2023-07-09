Защитники Украины постоянно интенсивно тренируются, чтобы дать отпор российским оккупантам.

Украинские военные усиленно готовятся отражать атаки российских оккупантов. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал яркие кадры учений воинов-десантников.

"Днем и ночью. Как проходят мероприятия подготовки подразделений ДШВ. Воины-десантники повышают практические навыки при выполнении сложных учебно-боевых задач днем и ночью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники поражают своей подготовкой слаженностью действий.

"Они смелы, решительны и мотивированы, имеют немалый боевой опыт. А Девиз Десантно-штурмовых войск "Всегда первые!" – полностью отвечает нашему назначению", - указал Генштаб.

На кадрах запечатлена боевая подготовка 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины

"Именно во время интенсивных мер боевой подготовки, наши воины приобретают определенные практические навыки, от которых в дальнейшем будет зависеть успешность выполнения задач по назначению", – подчеркнул командир подразделения.

Украинский десант на войне - последние новости

3 июля 2023 года десант ВСУ ликвидировал партию российских боеприпасов в районе Бахмута. Их оккупанты недавно подвезли на фронт. Точными ударами отличилсь аэромобильная 77 бригада ДШВ ВС Украины.

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