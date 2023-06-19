Эти записи дают понять, настолько трудно дается продвижение на каждые 100 метров.

Десантники 80-й бригады решили показать, как сложно даются атаки, чтобы отвоевать обычные посадки или вражеские укрепления под Бахмутом.

Как берут пленных, как отстреливаются, как незаметно уходят между деревьев, как забирают то, что и так принадлежит украинцам - штурмовики показали корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Сегодня хотим показать вам кадры 80-й штурмовой бригады, это продвижение по посадкам. Здесь хорошо видно, как за каждый метр идут бои. В таких боях десантников сопровождают коптеры. Это не только для того, чтобы видеть врага, но и для того, чтобы видеть группу, которая продвигается посадкой", - объясняет журналистка.

Она подчеркнула, что именно такие кадры позволяют нам понять, настолько тяжело дается нам продвижение на каждые 100 метров.

"Очень много растяжек и "сюрпризов" всяких, даже с коптера не видишь, когда вокруг деревья закрывают это все. И ребятам приходится идти и под ноги смотреть", - рассказывает один из военных.

"Я с собой беру 35-37 кг. Вообще передвигаться трудно, но когда начинаешь с этого всего работать, то нормально", - говорит другой боец. Одна из их задач - брать пленных, чтобы пополнять обменный фонд.

Контрнаступление ВСУ

В начале июня 2023 года украинские военные начали контрнаступление на юге страны. Говоря о Донецком направлении, большинство представителей власти и военных экспертов отмечают, что здесь речь идет не о контрнаступлении, а о зондировании обороны противника.

19 июня в Минобороны Украины заявили, что в течение двух недель на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские защитники освободили восемь населенных пунктов.

Также в понедельник, 19 июня, появилось видео с украинскими защитниками, которые освободили село Пятихатки в Запорожской области.

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