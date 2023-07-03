Украинские десантники в день зенитно-ракетных войск "поздравили" своих коллег мощной детонацией вражеских боеприпасов.

Десант ВСУ ликвидировал "свежую" партию российских боеприпасов в районе Бахмута. Их оккупанты недавно подвезли на фронт.

Фаершоу по складу БК врага устроила аэромобильная 77 бригада ДШВ ВС Украины. Эпичные кадры горящей техники РФ защитники опубликовали в Facebook.

"В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов", - отмечается в сообщении.

Продвижение ВСУ в районе Бахмута - заявление Череватого

Напомним, что вечером 2 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что ВСУ имеют успехи на южных и северных флангах возле Бахмута - там наши защитники создают врагу наибольшие трудности.

Также он указал, что по итогу активных боев за город-крепость, обстановка на Бахмутском направлении изменилось - теперь инициативу удерживают ВСУ.

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