Десант ВСУ ликвидировал "свежую" партию российских боеприпасов в районе Бахмута. Их оккупанты недавно подвезли на фронт.
Фаершоу по складу БК врага устроила аэромобильная 77 бригада ДШВ ВС Украины. Эпичные кадры горящей техники РФ защитники опубликовали в Facebook.
"В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов", - отмечается в сообщении.
Продвижение ВСУ в районе Бахмута - заявление Череватого
Напомним, что вечером 2 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что ВСУ имеют успехи на южных и северных флангах возле Бахмута - там наши защитники создают врагу наибольшие трудности.
Также он указал, что по итогу активных боев за город-крепость, обстановка на Бахмутском направлении изменилось - теперь инициативу удерживают ВСУ.