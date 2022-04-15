В Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.
Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Рубежное. Трудно узнать. Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, которые несут войска вооруженных сил РФ – безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города - руины. Орки уничтожили все", - подчеркнул Гайдай.
По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.
"Тик-ток войска видосы больше не снимают", - добавил глава ОВА.
Он подчеркнул, что ВСУ держат оборону.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- 13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.
- 14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.
- 14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.
Вас также могут заинтересовать новости:
Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом
Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"
Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)