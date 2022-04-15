Оккупанты разрушили почти весь город.

В Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рубежное. Трудно узнать. Вот так реально выглядит "русский мир": горе, смерть и разруха, которые несут войска вооруженных сил РФ – безжалостные убийцы гражданского населения. Вместо промышленного города - руины. Орки уничтожили все", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, в Рубежном продолжаются позиционные бои, враг успеха не имеет.

"Тик-ток войска видосы больше не снимают", - добавил глава ОВА.

Он подчеркнул, что ВСУ держат оборону.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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