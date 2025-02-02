Также мужчины, которых незаконно мобилизовала Россия с оккупированных территорий, жалуются на ужасное питание во вражеских казармах.

Российские оккупанты незаконно мобилизуют в свою армию украинцев с временно оккупированных территорий. С такими солдатами армия РФ ведет себя жестоко и применяет так называемую "дедовщину". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

"Незаконно мобилизованные в ряды российских вооруженных сил мужчины с временно оккупированных территорий Украины попадают в присущие для армии захватчиков жернова жестокой "дедовщины"", - подчеркнули в сообщении.

Еще осенью прошлого года проект "Хочу Жить" сообщал о 30 незаконно мобилизованных РФ лиц из оккупированных районов Херсонщины и Запорожья, которые попали в одну из воинских частей на территории захваченного Крыма.

"Сержантами для них россияне назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиение незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза", - отметили в ГУР.

Также незаконно мобилизованные мужчины жалуются на ужасное и недостаточное питание в таких казармах.

В украинской разведке напомнили, что с 31 октября по 31 декабря прошлого года Россия принудительно мобилизовала около 300 мужчин с временно оккупированных территорий, что является очередным военным преступлением страны-агрессора.

В ГУР добавили, что каждый, кто стал жертвой такой мобилизации, может покинуть армию РФ и не участвовать в войне против Украины. Для этого работает проект "Хочу Жить", куда можно обратиться.

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Ранее эксперт по военной контрразведке Михаил Притула рассказал, как Россия избегает массовой мобилизации. По его словам, чтобы не навредить политическому режиму, РФ покупает наемников в других странах.

Также сообщалось, что под Покровском, что в Донецкой области, дезертировала группа российских штурмовиков. Командиры оккупантов, которые сбежали, говорят, что они "могут выдавать себя за "трехсотых".

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