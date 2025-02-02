Как отметил эксперт, россияне "скупают тех, кто хочет продаться".

Россия пытается избежать массовой мобилизации, чтобы не навредить политическому режиму, поэтому покупает наемников у других стран. Такое мнение высказал полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире КИЕВ24.

"Они, во-первых, скупают тех, кто хочет продаться. Во-вторых, пытаются купить наемников где-то за рубежом: или оптом, как у Северной Кореи, или у других стран. Таким образом они пытаются перенести политические потери на финансовый ресурс. И по сути, платят за то, чтобы захватить лишний квадратный метр или километр украинской земли", - сказал он.

Он отметил, что эта логика показывает, какую тактику россияне будут применять.

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"Они будут переходить от механизированных штурмов к пехотным. И будут действовать согласно тактике пехоты", - отметил Притула.

Солдаты КНДР исчезли с фронта

Как сообщал УНИАН, на днях Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в течение трех недель в Курской области РФ не фиксируют присутствие северокорейских войск.

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти".

По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если северокорейские войска отвели от линии фронта, то сейчас они, вероятно, передают свой опыт другим солдатам:

"Это банальная перегруппировка. Возможно, те остатки, которые там находятся, получат опыт обучения, подготовку от тех, кто выжил в боях. Затем тех, кто выжил, возможно отправят в Северную Корею готовить следующие эшелоны военных. И те, кто пройдут какую-то тактическую подготовку в условном тылу РФ - будут задействованы на фронте и будут ждать дополнительного пополнения".

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