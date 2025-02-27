Оккупанты жалуются на доминирование украинских дронов, недостаток солдат и уменьшение эффективности собственных КАБов.

В Донецкой области ВСУ зачистили от российских оккупантов и взяли под контроль населенный пункт Котлино под Покровском. Как пояснил в эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица", майор ВСУ Виктор Трегубов, после Котлиного враг хотел установить сначала огневой, а затем физический контроль трассы Покровск-Днепр.

По его словам, зачистка указанного населенного пункта очень важна потому, что именно на Покровском направлении россияне прилагают наибольшие усилия, сконцентрировали наибольшее количество войск и именно там происходит больше всего боевых столкновений. Это направление сейчас является главным в планах оккупантов по захвату южной части Донецкой области, куда входит и Покровск.

"Важно, что именно там у них самые большие неудачи. Именно там украинские войска смогли перейти к эффективному виду обороны, в процессе которого мы не просто держим позиции, но и уничтожаем врага, входим в небольшие, но контратаки, срывая замыслы противника", - сказал спикер.

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Он добавил, что расстояние от линии соприкосновения до Покровска в определенных местах - всего до нескольких километров.

"По трассе Покровск-Днепр враг хотел установить сначала огневой, а затем физический контроль, но после контратаки на Котлино можно говорить, что этот план у них не складывается. Там есть несколько факторов, на которые жалуются сами россияне. Могу назвать три. Первый - доминирование украинских дронов, второй - нехватка личного состава, третий - их КАБы стали менее эффективными", - подчеркнул Трегубов.

Он пояснил, что на эти проблемы жалуются сами оккупанты. В частности, из-за эффективной украинской РЭБ им стало труднее наводить управляемые авиабомбы, и те начали падать в других местах.

"Этот ряд факторов приводит к их неудачам", - подчеркнул военный.

Он добавил, что на указанной территории враг истощает свои ресурсы - личный состав и технику, в частности автомобильную.

Зачистка Котлиного

Как писал УНИАН, 26 февраля стало известно, что на Покровском направлении Силы обороны взяли под контроль населенный пункт Котлино. В ходе штурмовых действий украинские десантники зачистили это село, что под Покровском.

Занятие этого села позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

Десантники совместно со смежными подразделениями ВСУ не позволили захватчикам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за пределы села. В результате было уничтожено БТР, 12 единиц автомобильной техники, ликвидировано 274 российских оккупантов и ранены 203.

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